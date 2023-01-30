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14:30, 30 января 2023 года Футболистки ОГУ продолжают победный путь в Первой лиге В минувшие выходные наша команда провела выездной тур в городах Воронеж и Губкин.





Женская мини-футбольная команда "ОрелГУ-КПРФ-Русичи" успешно провела выездные матчи в рамках группового этапа Первенства Первой лиги. Оба матча закончилась крупными победами нашей команды: в ворота воронежской "Стали" орловчанки забили шесть безответных мячей, а игра с командой спортшколы города Губкин завершилась со счетом 9:3 в пользу орловчанок.





Анастасия Дорохова





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