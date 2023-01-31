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13:30, 31 января 2023 года Хоккеисты ОГУ не смогли набрать очков в Нижнем Новгороде В минувшие выходные там состоялся тур Чемпионата Студенческой хоккейной лиги.





Хоккеисты Орловского госуниверситета провели очередные матчи Чемпионата Студенческой хоккейной лиги. Игры состоялись в Нижнем Новгороде против команды местного университета имени Лобачевского. Оба раза хозяева оказались сильнее: 7:4 и 8:4. Следующий тур наша команда проведет на своем льду против команды из Смоленска. Игры состоятся в эти выходные на корте арены микрорайона "Зареченский".





Анастасия Дорохова





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