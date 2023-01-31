Главная » Новости



8:30, 31 января 2023 года Орловец заплатит штраф за неповиновение сотруднику ГИБДД Мужчина отказался предъявить полицейскому водительское удостоверение.





Жителю Орловской области придется заплатить штраф за неповиновение сотруднику полиции. Мужчина отказался предъявить документы остановившему его сотруднику ГИБДД.



Дело автолюбителя рассмотрел Верховский районный суд. Установлено, что местного жителя инспектор остановил во время новогодних праздников. Но шофер отказался предъявить права. За что и был составлен административный протокол. В суде свою вину мужчина отрицать не стал.



- С учетом фактических обстоятельств дела, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих административную ответственность обстоятельств, суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей, - сообщили в пресс-службе Верховского районного суда Орловской области.



Фото из архива









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2