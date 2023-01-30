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16:00, 30 января 2023 года Орловские школьники активно занимаются растениеводством Юные натуралисты могут дать пару советов даже опытным садоводам и огородникам.





На станции юннатов мечтают об урожае земляники и первых весенних цветах. Школьники сами выращивают и ухаживают за растениями, приобретая полезные навыки. Растениеводство, к слову, нравится как девочкам, так и мальчикам.



Землянику в теплице здесь впервые посадили в прошлом году, но уже собрали три урожая. Ягод было всего шесть килограммов, но ребята приобрели опыт о самых вкусных и живучих сортах.



Новый урожай земляники должен появиться к апрелю, а первые весенние тюльпаны распустятся к Международному женскому дню. О своих исследованиях ребята расскажут на конкурсе экологических проектов.





Татьяна Тимохина





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