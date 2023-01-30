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15:30, 30 января 2023 года Минобороны РФ отметило работу Орловщины по благоустройству воинских захоронений Речь идет о мемориалах, не вошедших в федеральную целевую программу.





Министерство обороны России отметило работу Орловской области по части благоустройства воинских захоронений, не вошедших в федеральную целевую программу "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы". Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



По указанной программе на Орловщине заключено 15 соглашений с оборонным ведомством на общую сумму 23,2 миллиона рублей. В рамках их выполнения в прошлом году проведены работы по восстановлению 20 воинских захоронений, нанесено 2 350 имен погибших защитников Отечества, установлено 19 мемориальных знаков.



В 2023 году на увековечение памяти защитников Отечества в Орловской области будет направлено более 6 миллионов рублей, а на сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов перечислят 10 миллионов.





Орловское Информбюро





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