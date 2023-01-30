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15:00, 30 января 2023 года

Задержан орловец, обещавший за 70 тысяч помочь женщине с получением водительских прав

Орловчанка заплатила крупную сумму за удостоверение для ее сына.


В Орловской области 33-летний мужчина задержан по подозрению в мошенничестве. За 70 тысяч рублей он обещал жительнице Свердловского района, что поможет ее сыну получить водительские права.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности инцидента. Местная жительница принесла заявление в полицию, рассказав об обмане. Она передала крупную сумму, понадеявшись на то, что помогает сыну. Но по факту взявший деньги мужчина никакой помощи не оказал, да и не мог повлиять на выдачу водительского удостоверения. 

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Подозреваемый признался в совершении противоправного деяния и предпринял меры к возмещению причиненного потерпевшей материального ущерба. Следствие по уголовному делу продолжается. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - пояснили в ведомстве. 


Ольга СУПОНЕВА
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