На ремонт орловских дорог выделен 1 миллиард 65 миллионов рублей

В 2023 году предстоит привести в порядок 38 километров полотна.

В Орловской области в рамках национального проекта на ремонт дорог выделено более миллиарда рублей. Подрядным фирмам предстоит привести в порядок 38 километров полотна.



Тему дорожного ремонта сегодня, 30 января, на совещании в обладминистрации поднял руководитель профильного департамента Алексей Субботин. В планах - ремонт транзитных дорог

районных центров, ранее находившихся в муниципальной собственности, пяти участков в Орловском муниципальном округе и трех улиц в Орле: Карачевского шоссе, Комсомольской, Космонавтов.