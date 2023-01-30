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16:30, 30 января 2023 года Все больше орловцев становятся увлечены шахматами В СССР и России всегда была сильная школа по этой игре.





Шахматы - одна из древнейших и популярнейших настольных игр. По данным Росстата, за последнее десятилетие в нашей стране вдвое вырос интерес к шахматам.



Сейчас в России насчитывается миллион шахматистов. В списке чемпионов мира подавляющее большинство наших фамилий.



Популярны шахматы и на Орловщине. Играют в них целыми семьями. Подробнее – в сюжете Анастасии Дороховой.





Анастасия Дорохова





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