Главная » Новости



15:35, 30 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- На ремонт орловских дорог выделен 1 миллиард 65 миллионов рублей.



- Орловское предприятие начало поставки труб для Донбасса.



- Фильм ГТРК "Орел" об Алексее Стаханове посмотрели старшеклассники еще одной орловской школы.



- Все больше орловцев становятся увлечены шахматами.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл





Новости СМИ2