В Орловской области отремонтируют пять региональных мостов

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17:00, 30 января 2023 года
В Орловской области отремонтируют пять региональных мостовРаботы проведут в 2023 году.
Об этом рассказал руководитель департамента транспорта Алексей Субботин на совещании в областной администрации. Ремонтные работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На ремонт пяти объектов выделят 202,3 миллиона рублей.
В эксплуатацию введут три моста, ремонт которых начался в прошлом году. Это объекты в Корсаковском, Сосковском и Должанском районах. Также в планах завершение реконструкции Красного моста в Орле .
Сергей СИЛАЕВ