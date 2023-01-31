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9:00, 31 января 2023 года В Орле пройдет флешмоб в честь годовщины Победы в Сталинградской битве Всех желающих 2 февраля приглашает библиотека Бунина.





"Солдатский долг исполнив свято – мы отстояли Сталинград": флешмоб с таким названием состоится в Орле на этой неделе. Повод - восьмидесятилетие годовщины Победы в Сталинградской битве.



Развернется мероприятие в библиотеке им. Бунина 2 февраля. Помимо выставки литературы, посвященной событию, в рамках мероприятия будут представлены литературные, документальные источники, кадры кинохроники и игровых фильмов, в которых отражены свидетельства очевидцев и участников событий. Гости могут присоединяться к флешмобу, исполняя известные песни тех лет, или прочитав книжные страницы из мемуаров.



Начало в 12.00



(12+)







Ольга СУПОНЕВА





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