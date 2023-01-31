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9:00, 31 января 2023 года

В Орле пройдет флешмоб в честь годовщины Победы в Сталинградской битве

Всех желающих 2 февраля приглашает библиотека Бунина.


"Солдатский долг исполнив свято – мы отстояли Сталинград": флешмоб с таким названием состоится в Орле на этой неделе. Повод - восьмидесятилетие годовщины Победы в Сталинградской битве.

Развернется мероприятие в библиотеке им. Бунина 2 февраля. Помимо выставки литературы, посвященной событию, в рамках мероприятия будут представлены литературные, документальные источники, кадры кинохроники и игровых фильмов, в которых отражены свидетельства очевидцев и участников событий. Гости могут присоединяться к флешмобу, исполняя известные песни тех лет, или прочитав книжные страницы из мемуаров.

Начало в 12.00

(12+)



Ольга СУПОНЕВА
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