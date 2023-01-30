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14:51, 30 января 2023 года

Российский бизнес ориентирован на ценности устойчивого развития

Экологическая повестка как инструмент устойчивого развития стала частью программы государственного развития в России задолго до появления термина ESG.


Актуальность оценок в области устойчивого развития возрастает по мере того, как на них увеличивается спрос со стороны инвесторов, которые следуют данной повестке. Сегодня передовые практики различных секторов бизнеса демонстрируют, что учет нефинансовых показателей является важным аспектом при формировании стратегии развития и осуществлении операционной деятельности. Оценка и митигация нефинансовых рисков позволяет бизнес-структурам не только оперативно реагировать на новые вызовы, адаптироваться в сложных условиях, но и минимизировать вероятность реализации финансовых потерь.

По мнению эксперта кафедры менеджмента и управления персоналом Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС профессора Татьяны Головиной, внедрение стандартов ESG в организациях имеет эффект улучшения не только экологических, социальных и управленческих аспектов, но и финансовых и экономических показателей, поскольку позволяет выстроить более эффективную систему менеджмента бизнес-структур. С учетом текущей геополитической ситуации есть основания полагать, что акценты в стимулах для российских компаний будут смещаться. Существенно возрастет роль регулятора, в то время как роль западных инвесторов как ключевого драйвера принятия ESG-решений снизится. При этом переориентация российского бизнеса на новые рынки (в том числе Азиатско-Тихоокеанский регион) может сопровождаться появлением новых требований в части ESG. Многие страны выдвигают собственные требования к раскрытию информации, климатическому регулированию и прочим аспектам, поэтому российским компаниям еще предстоит определить приоритеты азиатской повестки устойчивого развития.



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