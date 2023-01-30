В Орловской области заблокировали шесть сайтов, на которых продавали рецептурные препараты

Медикаменты не применяются для амбулаторного лечения.

Об этом сообщил руководитель федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Орловской области Михаил Михейкин на аппаратном совещании. Он отметил, что на ресурсах, заблокированных Росздравнадзором по региону, продавали препараты для прерывания беременности, стероидные медикаменты и инсулин.

Также в рамках госконтроля в ушедшем году проходил выборочный контроль качества лекарств.

– За 2022 год было проведено 12 контрольных мероприятий – выборочный контроль в 4 медицинских организациях и 7 аптечных организациях государственной и частной формы собственности. По результатам выборочного контроля нарушений обязательных требований не установлено, - сказал Михаил Михейкин.