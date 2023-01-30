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18:00, 30 января 2023 года Бывшая жена обокрала орловца на 12 тысяч рублей Женщина "отблагодарила" экс-супруга за гостеприимство.





В Должанском районе полицейские установили подозреваемую в краже 12 тысяч рублей с банковского счета местного жителя. Об этом сообщили в областном УМВД. В ходе проведения следствия правоохранители выяснили, что за день до обнаружения пропажи потерпевший принимал в гостях бывшую жену. Девушка созналась в преступлении. Выяснилось, что она незаметно взяла телефон экс-супруга и перевела деньги через мобильный банк. На время расследования фигурантка отпущена под подписку о невыезде.





Орловское Информбюро





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