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18:30, 30 января 2023 года В Северном районе Орла появятся велодорожки Их обустроят в рамках масштабного ремонта улицы Космонавтов.





В 2023 году в Орле капитальный ремонт ждет три улицы: участок Комсомольской, Карачевское шоссе, а также Космонавтов. Благодаря нацпроекту, улица в Северном районе преобразится, в том числе, тут обустроят велодорожки.



Дорога по Космонавтов ремонта просит достаточно давно. В сезон здесь проводят ямочное "лечение" асфальта, но такая мера стала уже не эффективной. Потому, по поручению мэра Орла Юрия Парахина, ее и включили в план ремонта национального проекта "Безопасные и качественные дороги".



В сезон дорожного ремонта на указанной улице уложат новый асфальт, установят светофор с кнопкой вместо зебры (район Маринченко, 21), обустроят заездной карман. Тротуары рабочие замостят плиткой, а по четной стороне появятся асфальтовые велодорожки.



Фото: Ольга Супонева









Ольга СУПОНЕВА





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