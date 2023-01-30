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19:00, 30 января 2023 года В Орле ветеранам вручили юбилейные знаки в честь 85-летия региона Наград удостоены четыре человека.





Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Глава Заводского района Орла вручила четверым ветеран Великой Отечественной войны — Александру Трофимовичу Терешенку, Александру Максимовичу Ширшову, Виктору Андреевичу Шигину и Константину Ионовичу Широпятову памятную медаль. — Вы - настоящие герои, отважные, бесстрашные воины-освободители. Благодаря вашей Победе мы живем под чистым небом. Безусловно, сейчас ситуация в мире непростая, но мы уверены, что наши защитники, равняющиеся на вас, сделают все для нашей общего блага! Я желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, спокойствия и благополучия. Мы вас любим, ценим и дорожим вами, - обратилась к героям Маргарита Деркач.



Фото: пресс-служба мэрии









Сергей СИЛАЕВ





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