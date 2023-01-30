Главная » Новости



19:30, 30 января 2023 года Предприниматель из Орловской области задекларировал семена в неаккредитованной лаборатории Россельхознадзор выдал предостережение.





По информации пресс-службы Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушения при декларировании партий зерновой продукции вскрылись в январе 2023 года. – Индивидуальный предприниматель допустил недостоверное декларирование партий зерна (семян) подсолнечника в количестве 120 тонн, которые не прошли необходимые процессы подтверждения соответствия требований технического регламента, - сообщили в пресс-службе ведомства. Декларации признали недействительными, а бизнесмен получил предостережение от сотрудников управления Россельхознадзора.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2