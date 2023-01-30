Аграрии Сосковского района получили более 25 миллионов

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20:00, 30 января 2023 года
Аграрии Сосковского района получили более 25 миллионовСредства выделены за последние пять лет в рамках грантов.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. На развитие сельского хозяйства деньги направили в рамках государственной программы.
За 2017-2022 годы сельхозпроизводители Сосковского района получили восемь грантов на общую сумму 25,9 миллиона рублей. На эти деньги построены две теплицы для производства овощей, телятник, реконструирована молочная ферма, создано две пасеки и три крестьянских хозяйства.
Также в муниципальном образовании создано 20 рабочих мест в 2022 году и заключено 7 соцконтрактов.
Сергей СИЛАЕВ