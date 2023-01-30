Коронавирус не дремлет: орловские врачи продолжают борьбу с опасной инфекцией

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19:37, 30 января 2023 года
Коронавирус не дремлет: орловские врачи продолжают борьбу с опасной инфекциейСотрудница ГТРК "Орел" проверила на себе, как влияет на организм новый штамм ковида и как сегодня справляются медики.
В последние дни в Орловской области вновь пошла вверх статистика по заболеваемости коронавирусом. Хотя сейчас в регионе часть ограничений снята и, казалось бы, все вернулись к доковидному режиму жизни, опасная инфекция не дремлет, продолжая доводить орловцев до больничной койки. Сама того не желая, редактор нашего сайта, слегла с коронавирусом. Как влияет на организм новый штамм и как в ковидном профиле работают сегодня орловские медучреждения? Рассказываем, ведь, что называется, проверено это на себе.
НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО
Коронавирусом впервые я переболела в 2021 году, привезла его с собой в качестве сувенира из Челябинска. Ломота в суставах, ухудшение памяти, подозрение (к счастью не подтвердившееся) на пневмонию и напрочь пропавшее на полгода обоняние. Через несколько месяцев я сделала прививку "Спутником V" и сталкивалась с ковидом только на работе: описывая статистику заболеваемости. Отмена ограничений, в том числе QR-кодов и вот благополучно упущен срок ревакцинации. Я, думаю как и многие, попросту забыла о том, что пора снова прививаться. Тут-то инфекция меня и настигла.
Коронавирус – штука весьма коварная. Еще вечером с работы я возвращалась абсолютно здоровая, а уже ночью проснулась от того, что не могу дышать. Температура к тому моменту поднялась до 39. Характерная ломота в суставах, одышка. Переболевший ранее человек узнает covid-19, что называется, из тысячи.
Вряд ли найдется орловец, который с радостью и позитивом ходит по врачам и поликлиникам. Из-за недостатков системы здравоохранения и страха перед собственной беспомощностью обращение в больницу становится для многих настоящей каторгой. Но в этой ситуации выбора не было: я настроилась настойчиво вызывать врача, ссориться с неприветливыми женщинами из регистратуры и пройти все круги бюрократического ада. И дальше я хочу не поругать, а похвалить наших медиков. Сломано было сразу несколько стереотипов.
ЗВОНИТЕ 122
В Орловской области запущен и работает колл-центр с коротким номером «122» операторы которого запишут обратившихся на прием к доктору (из любого района в любую поликлинику) или помогут вызвать его на дом.
- Наверное, придется долго ответа ждать или операторы будут не компетентными, - настрой мой был негативный.
Но на практике оказалось, что звонок в службу 122 – это максимально удобный и "безболезненный" способ обращения к врачу. Вежливая оператор на том конце провода ответила быстро, задала уточняющие вопросы, перепроверила персональные данные, сообщила, в какой срок ожидать терапевта и пожелала поскорее выздороветь.
Невольно подумалось: "Ничего себе, это Орловская область вообще?"
Но негативный настрой в русском человеке если поселился, то выдворить его не так-то просто. В полной уверенности в том, что доктор не придет, я сбила температуру парацетамолом и начала гуглить народные средства от коронавируса.
Тут стоит отметить, что врача я вызывала из Плещеевской районной больницы. Если зайти в интернете на сервисы, которые выставляют рейтинги медикам и медучреждениям, то оценки у Плещеевки невысоки и немало негативных отзывов. Да и проблем, если копнуть глубже, у ЦРБ действительно достаточно. Однако в этот раз я бы поставила Плещеевке пять баллов из пяти.
Через пару часов от момента обращения визит нанесла молодая врач-терапевт. Ирина Сергеевна была предельно внимательна, опросила, осмотрела, взяла мазок на covid-19, прописала препараты, дала свой номер телефона:
- Если что-то не так, звоните.
- Много сейчас вызовов у вас? Часто люди коронавирусом болеют? – задала я вопросы доктору. Задавать вопросы – моя работа.
- Вызовов всегда много, а коронавирусом болеют реже. Но это не значит, что он стал менее опасным.
Через сутки в квартире снова раздался звонок. Результат тестирования оказался положительным, и снова врач нанесла визит. Повторный осмотр: врач послушала легкие, измерила сатурацию. С собой привезла бесплатный комплект лекарств. К счастью, дыхание и сатурация оказались в норме, тревожил только сильный не прекращающийся кашель и высокая температура. Терапевт еще раз напомнила: в случае ухудшения или возникновения вопросов звонить ей на мобильный.
УГЛУБЛЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Назначенное лечение дало свои плоды. Пришла пора закрывать больничный и ехать в поликлинику.
- Ну теперь точно что-то пойдет не так! – приговаривала я, усаживаясь в такси.
Но в Плещеевке все, на удивление, оказалось так. В регистратуре меня проконсультировала вежливая и внимательная сотрудница, а очередь к терапевту продвигалась в соответствии с временем записи. В кабинет к терапевту я зашла в назначенное на Госуслугах время.
Ирина Сергеевна вновь внимательно меня опросила и осмотрела, посоветовала продлить больничный лист и назначила пройти углубленное исследование.
Несмотря на то, что коронавирус не заставил меня лечь в больницу и не обернулся осложнениями, врач назначила множество анализов. Чтобы убедиться в том, что пациенту ничего не угрожает. Начиная от общего анализа крови, заканчивая обследованием сердца.
Нужно заметить, что ковид – инфекция до конца не изученная. Вирус постоянно мутирует и какие последствия он даст в долгосрочной перспективе, медицинскому сообществу до конца не известно. Однако уже сейчас пациентам, перенесшим covid-19, недаром показано пройти диспансеризацию.
Мне хватило исследований, назначенных терапевтом. Кстати, на сдачу анализов и прохождение процедур доктор записала меня сама к определенному времени, возможно, это и не новость, но драться за очередь в лабораторию не было необходимости: медсестры сами вызывали пациентов согласно записи.
Кто знает, мне просто повезло и во многом роль сыграла личность доктора. А, быть может, не все так грустно в системе здравоохранения и мы сами склонны к преувеличениям. В любом случае, этим текстом я бы хотела выразить благодарность терапевту и медицинскому персоналу Плещеевской ЦРБ. И призвать земляков внимательнее относиться к своему здоровью.
Фото из архива ГТРК "Орел"
Ольга СУПОНЕВА