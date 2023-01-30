Коронавирус не дремлет: орловские врачи продолжают борьбу с опасной инфекцией

Сотрудница ГТРК "Орел" проверила на себе, как влияет на организм новый штамм ковида и как сегодня справляются медики.

В последние дни в Орловской области вновь пошла вверх статистика по заболеваемости коронавирусом. Хотя сейчас в регионе часть ограничений снята и, казалось бы, все вернулись к доковидному режиму жизни, опасная инфекция не дремлет, продолжая доводить орловцев до больничной койки. Сама того не желая, редактор нашего сайта, слегла с коронавирусом. Как влияет на организм новый штамм и как в ковидном профиле работают сегодня орловские медучреждения? Рассказываем, ведь, что называется, проверено это на себе.



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