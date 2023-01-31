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21:59, 30 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Очередной большой груз сегодня доставили на передовую. - Фильм об Алексее Стаханове сегодня посмотрели старшеклассники еще одной орловской школы.

- В угодьях Дмитровского района встречают гостей - сотрудники Охотнадзора. На проверку документов они отправились с нашей съемочной группой.

- Сотрудники Охотнадзора отправились на проверку документов в Дмитровском районе.

- Каким будет 2023-й для орловских дорог?

- И где помогут не только найти работу, но и обучиться новой профессии.



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