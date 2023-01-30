Орловским школьникам показали фильм об Алексее Стаханове

Наш земляк – шахтер, чье имя дало название целому движению передовиков производства.

Кинопоказ состоялся в школе №27 Орла. На черно-белых кадрах запечатлены лицо не только Алексея Стаханова, но и других шахтеров – людей, которые часами работали в грязи и угольной пыли и вывозили страну Советов к экономическим высотам.

Фильм ГТРК "Орел" об Алексее Стаханове уже получил поддержку фонда президентских инициатив. Ознакомиться с картиной может каждый желающий по ссылке.