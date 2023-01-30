Орловским школьникам показали фильм об Алексее Стаханове

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20:15, 30 января 2023 года
Орловским школьникам показали фильм об Алексее СтахановеНаш земляк – шахтер, чье имя дало название целому движению передовиков производства.
Кинопоказ состоялся в школе №27 Орла. На черно-белых кадрах запечатлены лицо не только Алексея Стаханова, но и других шахтеров – людей, которые часами работали в грязи и угольной пыли и вывозили страну Советов к экономическим высотам.
Фильм ГТРК "Орел" об Алексее Стаханове уже получил поддержку фонда президентских инициатив. Ознакомиться с картиной может каждый желающий по ссылке.
Юлия Сулим