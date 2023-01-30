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20:45, 30 января 2023 года Курские охотники приезжают в орловские леса Жители соседнего региона направляются в Дмитровский район.





Когда на территории соседней Курской области запрещена охота, туристы приезжают на Орловщины. Добросовестный охотник всегда рад встретить Охотнадзор.

Оружие проверяет Росгардия. Одна несовпадающая цифра и увлечение закончится в отделе полиции. Подробнее о том, как проходит охота в Дмитровских лесах, смотрите в нашем сюжете.





Всеволод Трифонов





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