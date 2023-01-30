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20:33, 30 января 2023 года Гуманитарный груз от Орловской митрополии доставили участникам СВО Посылку привезли 30 января.





Об этом в прямом эфире 30 января рассказал глава Орловщины Андрей Клычков. – Сегодня еще один, вместе с Орловской митрополией, груз отвезли, - сказал губернатор.

Орловцы уже возвращаются обратно, посылку доставили сегодня. Бойцы передали "привет" местным жителям. Работа по формированию посылок продолжается.





Сергей СИЛАЕВ





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