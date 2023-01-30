В Орловской области подросла заболеваемость коронавирусом

|
|Главная » Новости
20:41, 30 января 2023 года
В Орловской области подросла заболеваемость коронавирусомЧисло заболевших ОРВИ, наоборот, снизилось.
Об этом в рамках прямого эфира 30 января рассказал губернатор Андрей Клычков.
– По ковиду мы немножко стали расти - 21 человек за последние сутки. В целом за три дня 59 человек заболели и выздоровевших 27, - уточнил глава региона.
Также специалисты зафиксировали небольшое снижение заболеваемости по ОРВИ и гриппу. На карантин закрыты 94 класса в 30 школах, а также 1 детский сад.
Сергей СИЛАЕВ