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20:59, 30 января 2023 года Андрей Клычков прокомментировал видеообращение родственников мобилизованных из Орловской области Ранее информация появилась в СМИ.





Тему глава региона затронул во время прямого эфира 30 января. Ранее в СМИ появилась информация о том, что родственники мобилизованных из Владимировской, Липецкой и Орловской областей записали видеообращение. – Материалы все направили, правоохранительный блок занимается, - сказал губернатор.

Клычков отметил, что ведется работа уже по конкретным военнослужащим, а также по вопросам, которые ставили родственники мобилизованных и добровольцев.





Сергей СИЛАЕВ





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