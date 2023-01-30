Андрей Клычков прокомментировал видеообращение родственников мобилизованных из Орловской области

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20:59, 30 января 2023 года
Андрей Клычков прокомментировал видеообращение родственников мобилизованных из Орловской областиРанее информация появилась в СМИ.
Тему глава региона затронул во время прямого эфира 30 января. Ранее в СМИ появилась информация о том, что родственники мобилизованных из Владимировской, Липецкой и Орловской областей записали видеообращение.
– Материалы все направили, правоохранительный блок занимается, - сказал губернатор.
Клычков отметил, что ведется работа уже по конкретным военнослужащим, а также по вопросам, которые ставили родственники мобилизованных и добровольцев.
Сергей СИЛАЕВ