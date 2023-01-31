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9:05, 31 января 2023 года Режим повышенной готовности в Орловской области продлен до 28 февраля В регионе сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом.





В Орловской области в связи с напраженной эпидемиологической обстановкой продлен режим повышенной готовности. Он сохранится до 28 февраля.



Решение принял оперштаб. Сейчас на Орловщине наблюдаются высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом, в последние дни пошла в рост и статистика по ковиду. За неделю количество обращения в связи с заражением респираторными инфекциями выросло на 11%, сообщает пресс-служба областного правительства. При этом 37,1% от циркулирующих инфекций - это грипп. Доля коронавируса составляет 54,3%.





Ольга СУПОНЕВА





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