Всероссийские Тургеневские чтения прошли в Орловской области

В конференции приняли участие ученые из разных уголков России и зарубежья.

В Орловской области завершились Тургеневские чтения. В конференции поучаствовали ученые не только из разных уголков России, но также из Италии и Франции.



Ежегодная научная конференция прошла в 31-й раз, участники ее встретились на родине литератора, в усадьбе Спасское-Лутовиново.



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ематика докладов была достаточно обширна - от творчества Тургенева в контексте мировой литературы и его влияния на умы европейцев до взаимоотношений писателя с современниками. Часть выступлений традиционно была посвящена анализу произведений Тургенева и проблемам изучения тургеневских мест,

- отмечает

пресс-служба регионального правительства.