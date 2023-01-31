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9:30, 31 января 2023 года В Орле сохранится текущая схема проезда в районе площади Ленина Об этом сообщил мэр областной столицы Юрий Парахин.





Действующая схема движения в районе площади Ленина в Орле сохранится. Об этом сообщил мэр областной столицы Юрий Парахин, отвечая на вопрос зрителя прямого эфира губернатора. Изначально предполагалось, что схема будет действовать до 1 февраля.

- Антитеррористической комиссией принято решение сохранить так, как есть сейчас, чтобы обеспечить безопасность населения в местах массового скопления людей. Время неспокойное, – сообщил градоначальник. Схема опубликована мэрией Орла









Орловское Информбюро





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