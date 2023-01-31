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10:00, 31 января 2023 года В Ливнах на автостоянке сгорел грузовик с битумом Огнеборцам удалось сдержать пламя и не дать ему перекинуться на соседние машины с битумными прицепами.





В полночь 31 января ливенские пожарные получили звонок с сообщением о возгорании на автостоянке по улице Фрунзе грузовика "Ивеко" с битумом. К приезду огнеборцев пламя горело в салоне тягача, а также охватило дизель под топливным баком.



Спасателям удалось отсечь огонь и не допустить его распространения на соседние машины с битумными прицепами.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, в "Ивеко" выгорел салон, также пострадала битумная бочка грузовика и аналогичная емкость на соседней машине.





Никто не пострадал. Причины ЧП выясняют специалисты.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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