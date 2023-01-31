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13:00, 31 января 2023 года В Орловской области зафиксирован первый в новом году случай горения травы Удивительное для этого времени года ЧП произошло в Сосковском районе.





30 января орловские огнеборцы выехали на первый в 2023-м году случай возгорания сухой травы. Необычное происшествие случилось в деревне Костеевка Сосковского района. Как отметили в ведомстве, этот случай, возможно, самый ранний за последние годы. Пламя охватило участок в 300 квадратных метров и было быстро потушено огнеборцами.



ГУ МЧС напоминает: ответственность за поджог сухой растительности закреплена в статье 20.4 КоАП РФ. Штрафы за это в минувшем году были увеличены в разы.



Фото из архива ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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