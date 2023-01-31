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10:30, 31 января 2023 года На Бурова в Орле произошло убийство В квартире обнаружено тело 51-летнего мужчины, подозреваемый задержан.





В Северном районе Орла случилось убийство. Тело 51-летнего мужчины обнаружено в квартире одного из домов по улице Бурова, подозреваемый в преступлении уже задержан.



Как сообщили в региональном следкоме, скончался местный житель от удара ножом в грудь. Выяснилось, что в день трагедии он распивал сриртное со своим 42-летним товарищем. Между ними произошел конфликт, который и закончился убийством.



- В настоящее время мужчина допрошен следователем. Ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судом удовлетворено, - прокомментировал Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





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