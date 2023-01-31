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12:30, 31 января 2023 года Для реставрации Дома Лизы Калитиной в Орле готовят документы А с 6 февраля начнется поиск подрядчика по благоустройству Дворянского гнезда.





В Орле состоялось совещание, посвященное реставрации парка "Дворянское гнездо" и Дома героини тургеневского романа Лизы Калитиной. С 6 февраля начнутся конкурсные процедуры по поиску подрядчика на реконструкцию ландшафтной зоны.



Обсудили тему в облсовете, совещание провел вице-спикер Михаил Вдовин.



- Что касается реставрации Дома Лизы Калитиной, то сейчас идет разработка ПСД, после чего будут проведены соответствующие экспертизы. По информации представителя проектной организации, за основу будет взят ранее разработанный проект, который проходил экспертизу в министерстве культуры РФ, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.











Ольга СУПОНЕВА





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