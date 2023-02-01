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7:30, 1 февраля 2023 года С 1 февраля для орловчанок увеличится сумма маткапитала Также с сегодняшнего дня повышается ряд соцпособий.





Для жительниц Орловской области с 1 февраля 2023 увеличится сумма материнского капитала. С сегодняшнего дня подрастет и еще ряд социальных пособий.



Материнский капитал на первого ребенка теперь составит 586 946,72 рубля: его коснулась индексация на уровень инфляции 11,9%. А для семей, в которых появился второй малыш и ранее не возникало права на маткапитал, сумма составит 775 628, 53 рубля.



Что касается других пособий, то на 11,9% вырастет единовременная выплата при рождении ребенка: сумма ее достигнет 22 909,03 рубля, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком - 7925,71 рубля.





Ольга СУПОНЕВА





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