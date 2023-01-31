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11:00, 31 января 2023 года Орловцы передали в зону СВО бытовую технику и уникальные медицинские инструменты Гуманитарные грузы для бойцов, медиков и мирных жителей регулярно отправляются из нашего региона.





Новый большой гуманитарный груз из Орла был доставлен в зону специальной военной операции. Его собирали сразу три больших волонтерских объединения и обычные жители. Список необходимого получился большим – вплоть до бытовой техники и уникальных медицинских инструментов: хирургических магнитов, нужных для извлечения осколков. За них особо благодарят волонтеров из объединения "Войско заботы".



Трехтонный груз формировали для Луганского направления. Его доставили казакам, разведке и двум госпиталям.





Антон Киселёв





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