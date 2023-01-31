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15:00, 31 января 2023 года В Урицком районе капитально отремонтировали фельдшерский пункт Обновление ФАПа в поселке Бунинский обошлось в 5,5 миллиона рублей.





В Орловской области завершился капитальный ремонт сельского фельдшерско-акушерского пункта. В порядок за 5,5 миллиона рублей привели Бунинский ФАП в Урицком районе.



Ремонт состоялся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Работа стартовала летом 2022 и сейчас она полностью завершена.



- С троители поменяли полы, окна, крышу, поставили новую мебель, заменили электропроводку, отремонтировали систему водоснабжения. Приобрели компьютер и аппарат ЭКГ , - сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



В Урицком районе в скором времени отремонтируют еще два ФАПа.





Ольга СУПОНЕВА





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