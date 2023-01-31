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12:00, 31 января 2023 года Урицкие школьники взяли шефство над спасенным аистом Птица, не сумевшая улететь на юг, нашла приют у жительницы деревни Парамоново Антонины Лукьянчиковой. Выхаживать аиста ей уже второй месяц помогают добровольцы.





Аист Тимофей не смог улететь с сородичами на зимовку. Птица когда-то сломала крыло, и оно срослось неправильно. Животное приютила жительница деревни Парамоново Антонина Лукьянчикова – бывший ветврач.



Выхаживать аиста женщине помогают ученики Бунинской школы. Они ездят к птице в гости, привозят с собой угощение.



В апреле Тимофей должен отправиться к сородичам. Как сложится его судьба и сможет ли он снова стать перелетным – пока неизвестно. Чтобы окончательно выздороветь, у него будет целое лето.





Ирина Костина





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