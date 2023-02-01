Главная » Новости



8:30, 1 февраля 2023 года В феврале орловцев ждут длинные выходные В честь Дня защитника Отечества будет четыре красных дня в календаре подряд.





В конце этого месяца орловцев ждут длинные выходные. День защитника Отечества, 23 февраля, выпал в этом году на четверг. Так что отдых затянется на 4 дня.



Согласно производственному календарю, выходными днями будут четверг 23 февраля, пятница 24 февраля, а также суббота и воскресенье 25 и 26 число.



А вот в марте длинных выходных ждать не придется: Международный женский день 8 марта выпал в этом году на среду, так что он один и будет красным в календаре.









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2