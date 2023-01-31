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15:30, 31 января 2023 года Инвестпослание губернатор Орловской области озвучит 9 февраля в ТМК "Гринн" Андрей Клычков подведет итоги работы за пять лет.





Ежегодное инвестпослание губернатор Орловской области озвучит 9 февраля на площадке ТМК "Гринн". Андрей Клычков подведет итоги пятилетней работы.



Также глава региона расскажет о приоритетных задач развития экономики на 2023 год. А ключевыми темами станут работа в условиях санкционных ограничений, обеспечение устойчивости региональной экономики, планы по реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также реализация национальных проектов и выполнение социальных обязательств, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Локацией мероприятия станет Конгресс-холл.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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