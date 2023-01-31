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14:30, 31 января 2023 года Пострадавший от вандализма Фетовский сквер в Мценске восстановили по гарантии Общественное пространство открылось для горожан в декабре прошлого года. Уже через пару недель объект решили проверить на прочность.





В декабре минувшего года в Мценске открылся Фетовский сквер. Через несколько недель местные жители заметили – площадку атаковали вандалы, часть конструкций пришла в негодность.

- Пришли подростки, перегрузили качели. Что-то порвалось, что-то надломилось – все уже восстановили в рамках гарантии. Думаю, больше этого не повторится: резонанс сыграл свою роль. Плюс у нас есть камеры: мы всех, кто позволил себе лишнего, найдем и накажем, - заявил глава Мценска Николай Кочетаев. Напомним, на преобразование сквера было выделено чуть больше 70 миллионов рублей. Работы здесь начались позже намеченного срока, сдать объект в конце года, как было прописано в договоре, подрядчик не успел. Выполнено 95% от запланированного.



Остались работы по озеленению. Завершить их строители планируют весной. Также за счет средств, которые будут получены за просрочку, установят забор, стилизованный под мценское кружево.





Юлия Опанасюк





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