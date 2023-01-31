Пострадавший от вандализма Фетовский сквер в Мценске восстановили по гарантии

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14:30, 31 января 2023 года
Пострадавший от вандализма Фетовский сквер в Мценске восстановили по гарантииОбщественное пространство открылось для горожан в декабре прошлого года. Уже через пару недель объект решили проверить на прочность.
В декабре минувшего года в Мценске открылся Фетовский сквер. Через несколько недель местные жители заметили – площадку атаковали вандалы, часть конструкций пришла в негодность.
Напомним, на преобразование сквера было выделено чуть больше 70 миллионов рублей. Работы здесь начались позже намеченного срока, сдать объект в конце года, как было прописано в договоре, подрядчик не успел. Выполнено 95% от запланированного.
- Пришли подростки, перегрузили качели. Что-то порвалось, что-то надломилось – все уже восстановили в рамках гарантии. Думаю, больше этого не повторится: резонанс сыграл свою роль. Плюс у нас есть камеры: мы всех, кто позволил себе лишнего, найдем и накажем, - заявил глава Мценска Николай Кочетаев.
Остались работы по озеленению. Завершить их строители планируют весной. Также за счет средств, которые будут получены за просрочку, установят забор, стилизованный под мценское кружево.
Юлия Опанасюк