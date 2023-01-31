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12:45, 31 января 2023 года ГТРК "Орел" заняла вторую строку в топе региональных телеканалов по вовлеченности аудитории в соцсетях Опубликован рейтинг из 20 СМИ, работающих в крупных городах.









Рейтинг составлен New Media на основе данных сервиса статистики в социальных сетях. Вошли в топ СМИ, действующие в крупных городах России (с населением 250-500 тысяч человек).







ГТРК "Орел" набрала 5,54 балла, тогда как у РТК "Забайкалье", оказавшегося на первой строке, 6,89 баллов.

Группа ГТРК "Орел" Вконтакте позволила нашей компании оказаться на второй строке в рейтинге региональных телеканалов по вовлеченности подписчиков в социальных сетях. В ТОПе-20 мы оказались на верхней позиции, разделив вторую строчку с ГТРК "Владимир".Рейтинг составлен New Media на основе данных сервиса статистики в социальных сетях. Вошли в топ СМИ, действующие в крупных городах России (с населением 250-500 тысяч человек).ГТРК "Орел" набрала 5,54 балла, тогда как у РТК "Забайкалье", оказавшегося на первой строке, 6,89 баллов.





Ольга СУПОНЕВА





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