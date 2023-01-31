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16:00, 31 января 2023 года Орловские центры занятости начали переобучать безработных на новые профессии Эта возможность предоставляется бесплатно.





В 2022-м году в центрах обучения службы занятости новую профессию бесплатно освоили 1 045 человек. Новый курс уже стартовал – соискатели освоят специальности бухгалтеров, портных, охранников, кадровиков, мастеров красоты, парикмахеров и так далее.



Сначала для человека ищут вариант трудоустройства по основной профессии. Если такой возможности нет – претенденту предлагают вариант с переобучением. Перед этим проходит собеседование.



Всего бесплатно должны переобучить 900 человек.





Татьяна Тимохина





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