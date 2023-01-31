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16:30, 31 января 2023 года

В Орловском драмтеатре состоялся творческий вечер Марианны Ивановой

В концерте-спектакле "Зажгите свечи" она выступила не только артисткой, но и режиссером.


Театральный бенефис – особенное событие для артиста и его поклонников. В честь юбилея артистки Орловского драмтеатра Марианны Ивановой состоялся концерт-спектакль "Зажгите свечи", в котором она не только приняла участие, но и выступила режиссером.

Все творческие режиссерские идеи помогли воплотить Марианне актеры и друзья. В каждом номере красной нитью прошла тема любви – к миру, человеку, жизни.

Любить и помогать – в характере Марианны Ивановой. Именно она поставила спектакль, в котором приняли участие женщины, которые борются с онкологией.


Эва Стасюлевич
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