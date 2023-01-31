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17:00, 31 января 2023 года В частном секторе Выгонки и Лужков отремонтируют дороги Андрей Клычков озвучил приоритетные участки дорожного благоустройства.





В ходе последнего прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что поручил в приоритетном порядке отремонтировать автодороги частного сектора Орла в районах Лужков и Выгонки. Об этом сообщает региональный информационный портал. Изначально планировалось заняться участком по улице Салтыкова-Щедрина возле здания областной администрации.

- В 2023 году мы должны предусмотреть финансирование ремонта автомобильных дорог улиц частного сектора в районах ул. Городской, Лужки и Выгонка. Я обещал местным жителям. В 2023 году на данные цели необходимо направить 150 млн рублей, в 2024 - 300 млн рублей. Дорога у областной администрации подождет, - заявил глава региона.







Орловское Информбюро





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