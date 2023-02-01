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9:00, 1 февраля 2023 года

Ансамбль из Орла завоевал бронзу на всероссийском чемпионате по танцам

Младший состав "Цветов планеты" привез победу из столицы.


Младший состав коллектива "Цветы планеты" из Орла привез победу со всероссийского чемпионата по народным танцам им. Кольцовой. Воспитанники Орловской детской хореографической школы завоевали третье место.

Соревнование среди танцоров проводится уже девятый год подряд. И артисты из Орла прекрасно проявили себя.

Получить бронзовую награду на конкурсе такого высокого уровня было для нас неожиданностью! С нами соревновались сильные, яркие, очень интересные коллективы со всей страны. И, тем не менее, наши девочки были отмечены жюри! Это дает стимул развиваться дальше и двигаться к новым вершинам, - цитирует пресс-служба администрации Орла балетмейстера ансамбля Алену Шпакову. 


Ольга СУПОНЕВА
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