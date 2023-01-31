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17:30, 31 января 2023 года В Семейном МФЦ Орла прошла первая встреча женского клуба "Ты не одна" Под эгидой психолога орловчанки рассказали о своих переживаниях и получили обратную связь.





В Орле состоялась первая встреча женского клуба "Ты не одна". Под эгидой психолога орловчанки рассказали о своих проблемах и переживаниях.



Встреча прошла в Семеном МФЦ, с гостьями пообщалась психолог Ксения Покровская.



- Женский клуб - это территория вдохновения, где можно искренне рассказать о себе, своих трудностях и переживаниях, отношениях в семье, проблемах в быту и получить обратную связь от других участниц, поддержать друг друга, - рассказали в Семейном МФЦ Орла.



На встречу клуба можно записаться по телефону 30-34-36.





Ольга СУПОНЕВА





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