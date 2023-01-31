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18:00, 31 января 2023 года В Сосковской средней школе открыли памятную доску в честь Муслима Якубова, погибшего в СВО В митинге приняли участие родители героя.





Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. В митинге по случаю открытия мемориальной доски выпускнику Сосковской школы, помимо родителей, приняли участие губернатор, глава района, школьники и местные жители. Глава региона выразил благодарность родителям Муслима за воспитание сына. 20 мая 2022 года Андрей Клычков посадил дерево в память об орловце. – Верность Родине, патриотизм, семья, честь и доблесть – эти ценности на генетическом уровне заложены в каждом из нас. Воспитывая своих детей, мы учим их быть порядочными, ответственными, достойными памяти предков. На примерах воинов Великой Отечественной выросло новое поколение защитников. Мы всегда будем гордиться доблестными земляками! Будем достойны их памяти и подвига, - сказал губернатор. Участники митинга почтили память Муслима Якубова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.





Сергей СИЛАЕВ





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