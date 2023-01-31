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14:45, 31 января 2023 года Андрей Клычков находится в рабочей поездке по Сосковскому и Шаблыкинскому районам Запланировано посещение ряда социальных объектов, памятных мероприятий, а также общение с жителями.





31 января губернатор Орловской области Андрей Клычков находится в рабочей поездке по Сосковскому и Шаблыкинскому районам. В планах у главы региона посещение ряда социальных объектов, памятных мероприятий, а также общение с жителями.



В Сосковском районе губернатор уже посетил местное крестьянско-фермерское хозяйство и пообщался с его главой. В местной средней школе глава региона поучаствовал в церемонии открытия памятной доски в честь Муслима Якубова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. После Андрей Клычков встретился с местными жителями, обсудил с ними ряд проблем, тормозящих социально-экономическое развитие района, пути их решения. Также губернатор вручил отличившимся Почетными грамоты и Благодарности Губернатора, медали Тургенева и медали "За трудовые успехи".



В Шабылыкинском районе Андрей Клычков посетил "Точку роста", открытую год назад в местной школе. Также главе региона предстоит встреча с активистами и проверка проведения ремонта пешеходного моста через реку Мох.





Орловское Информбюро





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