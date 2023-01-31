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15:35, 31 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- В частном секторе Выгонки и Лужков отремонтируют дороги.



- Орловские центры занятости начали переобучать безработных на новые профессии.



- Урицкие школьники взяли шефство над спасенным аистом.



- В Орловском социальном кластере сегодня чествовали призеров специальной Олимпиады.



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