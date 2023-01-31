Орловская молодежь продемонстрировала военно-спортивную подготовку

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18:30, 31 января 2023 года
Орловская молодежь продемонстрировала военно-спортивную подготовкуШкольники и студенты поучаствовали в игре "Внуки Маргелова".
Мероприятие прошло на базе отдыха "Лесная поляна" в минувшие выходные. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Ребята образовали 33 команды, среди участников были школьники, юнармейские отряды, молодежные общественные организации из Орла, Мценска, Болхова, Кром, Нарышкино, а также Свердловского, Троснянского, Урицкого районов и Орловского муниципального округа.
Во время подготовки команд для участников для ребят провели мастер-класс. Также во время игры сотрудники УФССП России по Орловской области организовали выставку оружия, а отдел специального назначения регионального УФСИН представил бронемашину "Тигр".
Всего участники прошли 16 этапов: стрельба из пневматической винтовки, метание саперной лопаты на точность, метание гранаты, транспортировка "раненого" и другие. Итоги подведут 1 февраля.
Фото: пресс-служба мэрии
Сергей СИЛАЕВ