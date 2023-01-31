Главная » Новости



19:00, 31 января 2023 года В Орловской области возбудили уголовное дело за частичную невыплату зарплаты Предприятие функционирует в Кромском районе.





Уголовное дело возбудил региональный следком. По версии следствия, СУ СК РФ по Орловской области.



с августа 2022 года по декабрь 2022 руководство частично не выплачивало заработную плату 36 работникам. Сумма задолженности превысила 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Сотрудники ведомства принимают меры по восстановлению нарушенных прав работников

предприятия.



Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки на основании материалов прокуратуры.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2